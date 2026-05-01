Vélos fleuris Rue Pesant et Bombert Champignelles
Vélos fleuris Rue Pesant et Bombert Champignelles lundi 25 mai 2026.
Champignelles
Vélos fleuris
Rue Pesant et Bombert Halle aux grains Champignelles Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 11:00:00
fin : 2026-05-25 12:00:00
Date(s) :
2026-05-25
Prêt(e) pour un tour du monde… à vélo ?
Le Comité des Fêtes de Champignelles vous donne rendez-vous pour son Concours de Vélo Fleuri
Lundi 25 mai
Thème Pays du monde
Laisse parler ta créativité et décore ton vélo aux couleurs du pays de ton choix !
Sur inscription
Départ à 11h00 Halle aux grains
Remise des prix à 12h00
Ouvert aux vélos, trottinettes et véhicules électriques enfants
Inscription par téléphone
Venez partager un moment festif, coloré et plein de bonne humeur ! .
Rue Pesant et Bombert Halle aux grains Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 10 57 comite89350@gmail.com
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English : Vélos fleuris
L’événement Vélos fleuris Champignelles a été mis à jour le 2026-05-12 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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