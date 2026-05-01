Vélos fleuris Rue Pesant et Bombert Champignelles

Champignelles

Vélos fleuris

Rue Pesant et Bombert Halle aux grains Champignelles Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 11:00:00

fin : 2026-05-25 12:00:00

Date(s) :

2026-05-25

Prêt(e) pour un tour du monde… à vélo ?

Le Comité des Fêtes de Champignelles vous donne rendez-vous pour son Concours de Vélo Fleuri

Lundi 25 mai

Thème Pays du monde

Laisse parler ta créativité et décore ton vélo aux couleurs du pays de ton choix !

Sur inscription

Départ à 11h00 Halle aux grains

Remise des prix à 12h00

Ouvert aux vélos, trottinettes et véhicules électriques enfants

Inscription par téléphone

Venez partager un moment festif, coloré et plein de bonne humeur ! .

Rue Pesant et Bombert Halle aux grains Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 10 57 comite89350@gmail.com

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English : Vélos fleuris

L’événement Vélos fleuris Champignelles a été mis à jour le 2026-05-12 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !