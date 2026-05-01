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Vélos fleuris Rue Pesant et Bombert Champignelles

Vélos fleuris Rue Pesant et Bombert Champignelles lundi 25 mai 2026.

Lieu : Rue Pesant et Bombert

Adresse : Halle aux grains

Ville : 89350 Champignelles

Département : Yonne

Début : lundi 25 mai 2026

Fin : lundi 25 mai 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Champignelles

Vélos fleuris

Rue Pesant et Bombert Halle aux grains Champignelles Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-25 11:00:00
fin : 2026-05-25 12:00:00

Date(s) :
2026-05-25

Prêt(e) pour un tour du monde… à vélo ?
Le Comité des Fêtes de Champignelles vous donne rendez-vous pour son Concours de Vélo Fleuri
Lundi 25 mai
Thème Pays du monde
Laisse parler ta créativité et décore ton vélo aux couleurs du pays de ton choix !
Sur inscription
Départ à 11h00 Halle aux grains
Remise des prix à 12h00
Ouvert aux vélos, trottinettes et véhicules électriques enfants
Inscription par téléphone
Venez partager un moment festif, coloré et plein de bonne humeur !   .

Rue Pesant et Bombert Halle aux grains Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 10 57  comite89350@gmail.com

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English : Vélos fleuris

L’événement Vélos fleuris Champignelles a été mis à jour le 2026-05-12 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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