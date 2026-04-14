Visite des jardins du château du Parc Vieil, Château du Parc Vieil, Champignelles

Visite des jardins du château du Parc Vieil 6 et 7 juin Château du Parc Vieil Yonne

Tarif : 5 € | Départ des visites à 15h et 16h le samedi et le dimanche | Durée : 1h | Pour des raisons de sécurité, les enfants doivent obligatoirement être accompagnés par leurs parents et sous leur responsabilité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2026, les jardins du château du Parc Vieil, restaurés dans l’esprit du XVIIIe siècle français, vous ouvrent leurs portes. Lors d’une visite accompagnée, vous découvrirez les différents espaces du jardin : le potager, le jardin d’herbes, la cerisaie, le bosquet, le bassin, le parc à l’anglaise (seul héritage du XIXe siècle) et le jardin à la française.

Château du Parc Vieil Lieu dit Le Parc Vieil, 89350 Champignelles Champignelles 89350 Champignelles Yonne Bourgogne-Franche-Comté 06 12 34 67 66 Au Moyen Âge, le Parc Vieil était l’une des six places fortes protégeant Champignelles et son château principal. Propriété des Courtenay, sa vocation était défensive et non d’agrément, d’où la présence de douves en eaux et de deux ponts levis.

L’essentiel des bâtiments acquiert sa forme actuelle vers 1620 (la date de 1618 est gravée dans l’enduit sur le colombier). Mais il faut attendre 1780 pour que le marquis de Champignelles, Rogres de Lusignan, devenu propriétaire du Parc Vieil, aménage autour de la propriété un vaste parc. L’avenue d’entrée est créée, axée sur le milieu du bâtiment central. Un jardin à la française est réalisé à l’arrière. Les douves sont maçonnées. On aménage les deux étangs, implante un verger, et transforme la forêt en créant ses perspectives par une série d’allées cavalières disposées en étoile.

Le témoignage de ce premier parc existe sous forme d’un terrier daté de 1783 conservé aux archives départementales d’Auxerre.

Mais la Révolution et la Restauration suspendent les changements, et les deux siècles qui suivent vont voir l’abandon de ce parc progressivement remplacé par une exploitation agricole des terres entourant le château.

Depuis leur acquisition de la propriété en 1989, les actuels propriétaires ont consacré 35 ans à restituer les parcs et jardins du château du Parc Vieil, dans l’esprit du XVIIIe français, mettant de nouveau en valeur les bâtiments.

Plus de 5 000 arbres et charmilles ont été plantés, organisant les différents espaces du jardin, potager, jardin d’herbes, cerisaie, quai au pied du colombier, bosquet, bassin, parc à l’anglaise (seul héritage du XIXe siècle), jardin à la française, permettant de découvrir de nouveaux points de vue sur les bâtiments aux détours des allées ou des massifs de rosiers et de vivaces.

Ils poursuivent chaque année leurs efforts pour redonner aux bâtiments leur environnement historique.

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2026, les jardins du château du Parc Vieil, restaurés dans l’esprit du XVIIIe siècle français, vous ouvrent leurs portes. Lors d’une visite accompagnée, vous…

© Smiejan