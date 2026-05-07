Bailando Festival à Naumad Domaine Naumad Champignelles
Bailando Festival à Naumad Domaine Naumad Champignelles vendredi 3 juillet 2026.
Champignelles
Bailando Festival à Naumad
Domaine Naumad 5 Lieu-dit Les Perriaux Champignelles Yonne
Tarif : 12 – 12 – 152 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 11:00:00
fin : 2026-07-04 23:59:00
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05
René Álvarez y Su Cuban Combination — orchestre live 12 musiciens
Terry & Cécile, couple star de la salsa
3 soirées · 2 jours de workshops · Pool Party · Yoga Experience
— Le festival où la musique se danse —
3 jours de musique latine en plein air à Champignelles (Yonne). Tête d’affiche René Álvarez y Su Cuban Combination, l’un des orchestres de salsa cubaine les plus reconnus du circuit européen — 12 musiciens live sur scène le samedi soir.
PROGRAMME
– Vendredi 3 juillet — La Guinguette Latina (bal d’ouverture, 250 places)
– Samedi 4 juillet — La Gran Noche · René Álvarez live à 21h30
– Dimanche 5 juillet — Yoga Experience + Pool Party
WORKSHOPS (samedi & dimanche, 11h-18h)
Salsa, Bachata, Reggaeton, Afro Dancehall, Street Jazz/Heels, Latino Fusion — tous niveaux bienvenus
BILLETS EARLY BIRD — 15% de réduction · Plus que 100 places · Jusqu’au 26 mai .
Domaine Naumad 5 Lieu-dit Les Perriaux Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 44 43 13 19 naumad.champignelles@gmail.com
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English : Bailando Festival à Naumad
L’événement Bailando Festival à Naumad Champignelles a été mis à jour le 2026-05-07 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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