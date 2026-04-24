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24e édition des Estivales de Puisaye Champignelles

24e édition des Estivales de Puisaye Champignelles

24e édition des Estivales de Puisaye Champignelles jeudi 13 août 2026.

Ville : 89350 Champignelles

Département : Yonne

Début : jeudi 13 août 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Tarif :

Champignelles

24e édition des Estivales de Puisaye

Champignelles Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-13

La 23ème édition des Estivales de Puisaye aura lieu à travers les communes, les églises et les salles de Puisaye. La programmation et tous les détails sur l’opérette de cette année, nos différents concerts, spectacles musicaux et récitals ainsi que l’œuvre chorale majeure du concert de clôture sur le site internet ! Une dizaine de concerts, un plateau musical exceptionnel avec plus de 100 musiciens et artistes professionnels, 4 représentations d’une opérette et un stage de chant choral.   .

Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   infos@estivales-puisaye.com

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English : 24e édition des Estivales de Puisaye

L’événement 24e édition des Estivales de Puisaye Champignelles a été mis à jour le 2026-04-18 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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