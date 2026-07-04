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AGENDA · Champignelles

Journées Européennes du Patrimoine Manoir Le Parc Vieil Champignelles

samedi 19 septembre 2026 · Manoir Le Parc Vieil · Champignelles

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Manoir Le Parc Vieil
Adresse
Lieu-dit Le Parc Vieil
Ville
89350 Champignelles
Département
Yonne
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Champignelles

Journées Européennes du Patrimoine

Manoir Le Parc Vieil Lieu-dit Le Parc Vieil Champignelles Yonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez les extérieurs et les jardins du manoir Le Parc Vieil, un site riche en histoire.
Départ des visites à 15h et 16h. Les visites démarrent à l’heure précise et durent environ 1 heure. Il n’est pas possible de les rejoindre en cours de route.   .

Manoir Le Parc Vieil Lieu-dit Le Parc Vieil Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 12 34 67 66  smiejan@gmail.com

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Champignelles a été mis à jour le 2026-07-04 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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