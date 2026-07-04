Journées Européennes du Patrimoine Manoir Le Parc Vieil Champignelles

Informations pratiques

Champignelles

Journées Européennes du Patrimoine

Manoir Le Parc Vieil Lieu-dit Le Parc Vieil Champignelles Yonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez les extérieurs et les jardins du manoir Le Parc Vieil, un site riche en histoire.

Départ des visites à 15h et 16h. Les visites démarrent à l’heure précise et durent environ 1 heure. Il n’est pas possible de les rejoindre en cours de route. .

Manoir Le Parc Vieil Lieu-dit Le Parc Vieil Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 12 34 67 66 smiejan@gmail.com

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Champignelles a été mis à jour le 2026-07-04 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !