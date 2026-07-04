Journées Européennes du Patrimoine Manoir Le Parc Vieil Champignelles
samedi 19 septembre 2026 · Manoir Le Parc Vieil · Champignelles
Informations pratiques
Champignelles
Journées Européennes du Patrimoine
Manoir Le Parc Vieil Lieu-dit Le Parc Vieil Champignelles Yonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez les extérieurs et les jardins du manoir Le Parc Vieil, un site riche en histoire.
Départ des visites à 15h et 16h. Les visites démarrent à l’heure précise et durent environ 1 heure. Il n’est pas possible de les rejoindre en cours de route. .
Manoir Le Parc Vieil Lieu-dit Le Parc Vieil Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 12 34 67 66 smiejan@gmail.com
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English :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Champignelles a été mis à jour le 2026-07-04 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !