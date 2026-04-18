Champignelles

Estivales de Puisaye Giroflé-Girofla

Centre de Rencontre Champignelles Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 20:30:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13 2026-08-15 2026-08-16

Spectacle tout public durée 1h50 avec entracte

Un riche bourgeois, Don Boléro, a deux filles jumelles Giroflé et Girofla. Pour des raisons financières, il a promis Giroflé en mariage à un jeune homme nommé Marasquin, qu’il n’a jamais rencontré. Mais problème Giroflé disparaît juste avant la cérémonie (elle a été enlevée par des bandits !).

Pour éviter le scandale et ne pas perdre la dot, la famille décide de faire passer Girofla pour sa sœur lors du mariage. Girofla doit donc jouer un double rôle, ce qui entraîne une série de situations absurdes et de malentendus.

Pendant ce temps, Giroflé finit par revenir, ce qui complique encore davantage les choses les identités s’emmêlent, les mensonges s’accumulent, et chacun tente de sauver les apparences.

Equipe artistique

Philippe Brocard, direction musicale et mise en scène

Cléo Ben Lahcène, scénographie et costume

Avec Servane Brochard, Julien Clément, Mathieu Septier, Marie-Laure Germain, Artus Maël .

Centre de Rencontre Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 18 13 infos@estivales-puisaye.com

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English : Estivales de Puisaye Giroflé-Girofla

L’événement Estivales de Puisaye Giroflé-Girofla Champignelles a été mis à jour le 2026-04-18 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !