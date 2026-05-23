Champignelles

Bal des pompiers et feu d’artifice

Centre de secours Champignelles Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Rendez-vous à la caserne des pompiers pour un bal avec restauration et buvette sur place. Retraite aux flambeaux et feu d’artifice. .

Centre de secours Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 10 57 mairie.champignelles@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bal des pompiers et feu d’artifice

L’événement Bal des pompiers et feu d’artifice Champignelles a été mis à jour le 2026-05-23 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !