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Bal des pompiers et feu d’artifice Champignelles

Bal des pompiers et feu d’artifice Champignelles lundi 13 juillet 2026.

Adresse : Centre de secours

Ville : 89350 Champignelles

Département : Yonne

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Champignelles

Bal des pompiers et feu d’artifice

Centre de secours Champignelles Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Rendez-vous à la caserne des pompiers pour un bal avec restauration et buvette sur place. Retraite aux flambeaux et feu d’artifice.   .

Centre de secours Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 10 57  mairie.champignelles@orange.fr

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English : Bal des pompiers et feu d’artifice

L’événement Bal des pompiers et feu d’artifice Champignelles a été mis à jour le 2026-05-23 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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