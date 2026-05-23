Bal des pompiers et feu d’artifice Champignelles
Bal des pompiers et feu d’artifice Champignelles lundi 13 juillet 2026.
Champignelles
Bal des pompiers et feu d’artifice
Centre de secours Champignelles Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Rendez-vous à la caserne des pompiers pour un bal avec restauration et buvette sur place. Retraite aux flambeaux et feu d’artifice. .
Centre de secours Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 10 57 mairie.champignelles@orange.fr
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English : Bal des pompiers et feu d’artifice
L’événement Bal des pompiers et feu d’artifice Champignelles a été mis à jour le 2026-05-23 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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