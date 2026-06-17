Champignelles

Concert Chorale Atout Chœur

Eglise de Champignelles Champignelles Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:30:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

La chorale Atout Chœur vous invite à partager une belle soirée musicale le vendredi 3 juillet à 19 h 30, à l’église de Champignelles.

La première partie du concert sera assurée par Sylvain Bernert, violoncelliste, qui interprétera la 2? Suite pour violoncelle seul de Jean-Sébastien Bach.

En deuxième partie, la chorale Atout Chœur de Champignelles vous proposera un voyage musical à travers des chansons françaises et des musiques du monde, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

L’entrée est gratuite. Une participation libre et consciente sera proposée afin de soutenir les artistes et l’organisation de cette soirée.

Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment de musique et d’émotion ! .

Eglise de Champignelles Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté mairie.champignelles@wanadoo.fr

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English : Concert Chorale Atout Chœur

L’événement Concert Chorale Atout Chœur Champignelles a été mis à jour le 2026-06-17 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !