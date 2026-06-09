Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vacansport Champignelles Champignelles

Vacansport Champignelles Champignelles lundi 6 juillet 2026.

Adresse : Salle multisports

Ville : 89350 Champignelles

Département : Yonne

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Champignelles

Vacansport Champignelles

Salle multisports Champignelles Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 14:00:00
fin : 2026-07-10 17:00:00

Date(s) :
2026-07-06

Activités sportives gratuites pour les 6-15 ans encadrées par des éducateurs professionnels. Sur réservation.   .

Salle multisports Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 10 57  vacansport@sport-tremplin-puisayeforterre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vacansport Champignelles

L’événement Vacansport Champignelles Champignelles a été mis à jour le 2026-06-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

À voir aussi à Champignelles (Yonne)