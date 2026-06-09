Vacansport Champignelles Champignelles
Vacansport Champignelles Champignelles lundi 6 juillet 2026.
Champignelles
Vacansport Champignelles
Salle multisports Champignelles Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 14:00:00
fin : 2026-07-10 17:00:00
Date(s) :
2026-07-06
Activités sportives gratuites pour les 6-15 ans encadrées par des éducateurs professionnels. Sur réservation. .
Salle multisports Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 10 57 vacansport@sport-tremplin-puisayeforterre.fr
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English : Vacansport Champignelles
L’événement Vacansport Champignelles Champignelles a été mis à jour le 2026-06-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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