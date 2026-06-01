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Fête de la Saint-Jean Petit Train Champignelles

Fête de la Saint-Jean Petit Train Champignelles samedi 20 juin 2026.

Lieu : Petit Train

Adresse : 10 Route de Champcevrais

Ville : 89350 Champignelles

Département : Yonne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Champignelles

Fête de la Saint-Jean

Petit Train 10 Route de Champcevrais Champignelles Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

La Fête de la Saint-Jean arrive à Champignelles !
Rendez-vous au Petit Train pour une soirée festive et conviviale à partager en famille ou entre amis.
Au programme dès 19h
Concert avec Meillanna
Balade en petit train
Balade à poney
Château gonflable
Maquillage enfants
Restauration & buvette sur place
Entrée gratuite
Une belle soirée d’été vous attend dans une ambiance chaleureuse et festive .   .

Petit Train 10 Route de Champcevrais Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 15 51 28  melanie.v89@hotmail.fr

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English : Fête de la Saint-Jean

L’événement Fête de la Saint-Jean Champignelles a été mis à jour le 2026-06-02 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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