Fête de la Saint-Jean Petit Train Champignelles
Fête de la Saint-Jean Petit Train Champignelles samedi 20 juin 2026.
Champignelles
Fête de la Saint-Jean
Petit Train 10 Route de Champcevrais Champignelles Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
La Fête de la Saint-Jean arrive à Champignelles !
Rendez-vous au Petit Train pour une soirée festive et conviviale à partager en famille ou entre amis.
Au programme dès 19h
Concert avec Meillanna
Balade en petit train
Balade à poney
Château gonflable
Maquillage enfants
Restauration & buvette sur place
Entrée gratuite
Une belle soirée d’été vous attend dans une ambiance chaleureuse et festive . .
Petit Train 10 Route de Champcevrais Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 15 51 28 melanie.v89@hotmail.fr
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English : Fête de la Saint-Jean
L’événement Fête de la Saint-Jean Champignelles a été mis à jour le 2026-06-02 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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