Fête de la Saint-Jean Petit Train Champignelles

Champignelles

Fête de la Saint-Jean

Petit Train 10 Route de Champcevrais Champignelles Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

La Fête de la Saint-Jean arrive à Champignelles !

Rendez-vous au Petit Train pour une soirée festive et conviviale à partager en famille ou entre amis.

Au programme dès 19h

Concert avec Meillanna

Balade en petit train

Balade à poney

Château gonflable

Maquillage enfants

Restauration & buvette sur place

Entrée gratuite

Une belle soirée d’été vous attend dans une ambiance chaleureuse et festive . .

Petit Train 10 Route de Champcevrais Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 15 51 28 melanie.v89@hotmail.fr

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English : Fête de la Saint-Jean

L’événement Fête de la Saint-Jean Champignelles a été mis à jour le 2026-06-02 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !