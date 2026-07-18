Randonnée à Louesme et repas champêtre Place de la Mairie Louesme Champignelles
dimanche 2 août 2026 · Place de la Mairie Louesme · Champignelles
Informations pratiques
Champignelles
Randonnée à Louesme et repas champêtre
Place de la Mairie Louesme LOUESME Champignelles Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 07:30:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Randonnée à Louesme organisée par l’Amicale Saint Roch.
2 parcours 8 ou 15 km, avec ravitaillement.
Départ libre à partir de 7h30 rendez vous Place de la Mairie.
Participation libre à la randonnée.
Dimanche 2 août 2026.
Suivi d’un repas champêtre
À 12h30, sur inscription
Prix adulte 23 €
Prix enfant 10 € (-12 ans)
Renseignements
06.26.47.18.20 / 03.86.45.43.77 .
Place de la Mairie Louesme LOUESME Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté la-mairie.de-louesme@wanadoo.fr
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English : Randonnée à Louesme et repas champêtre
L’événement Randonnée à Louesme et repas champêtre Champignelles a été mis à jour le 2026-07-18 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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