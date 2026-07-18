Randonnée à Louesme et repas champêtre Place de la Mairie Louesme Champignelles

Informations pratiques

Champignelles

Randonnée à Louesme et repas champêtre

Place de la Mairie Louesme LOUESME Champignelles Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 07:30:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Randonnée à Louesme organisée par l’Amicale Saint Roch.

2 parcours 8 ou 15 km, avec ravitaillement.

Départ libre à partir de 7h30 rendez vous Place de la Mairie.

Participation libre à la randonnée.

Dimanche 2 août 2026.

Suivi d’un repas champêtre

À 12h30, sur inscription

Prix adulte 23 €

Prix enfant 10 € (-12 ans)

Renseignements

06.26.47.18.20 / 03.86.45.43.77 .

Place de la Mairie Louesme LOUESME Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté la-mairie.de-louesme@wanadoo.fr

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English : Randonnée à Louesme et repas champêtre

L’événement Randonnée à Louesme et repas champêtre Champignelles a été mis à jour le 2026-07-18 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !