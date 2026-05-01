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Rdv du Parc Solution N°3 Végétaliser son alimentation Lieu-dit Les Taupins Champignelles

Rdv du Parc Solution N°3 Végétaliser son alimentation Lieu-dit Les Taupins Champignelles samedi 30 mai 2026.

Lieu : Lieu-dit Les Taupins

Adresse : Jardin Ressource

Ville : 89350 Champignelles

Département : Yonne

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Champignelles

Rdv du Parc Solution N°3 Végétaliser son alimentation

Lieu-dit Les Taupins Jardin Ressource Champignelles Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:30:00
fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Les Rendez-vous du P.a.r.c 10 solutions pour se nourrir localement
Cette année, le P.a.r.c vous invite à explorer 10 solutions concrètes pour se nourrir à partir des ressources locales, testées et approuvées sur le terrain
Le 30 Mai, on met les mains dans le vivant !
Thématique s’Alimenter
Focus sur nos assiettes

Végétaliser son alimentation
Manger autrement, simplement et localement
Au cœur du Jardin Ressource, Anne notre animatrice cuisine vous propose une expérience pour
Comprendre
Découvrir les bases de la cuisine végétale et comment elle contribue à une alimentation durable et équilibrée
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CE QUE VOUS ALLEZ EN RETIRER
de nouvelles pratiques culinaires
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AU P.A.R.C
On ne se contente pas d’expliquer.
On expérimente, on partage… et on transforme nos façons de se nourrir.
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Événement gratuit, ouvert à toutes et tous
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Lieu-dit Les Taupins Jardin Ressource Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 50 20 31 17  asso@leparc.org

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English : Rdv du Parc Solution N°3 Végétaliser son alimentation

L’événement Rdv du Parc Solution N°3 Végétaliser son alimentation Champignelles a été mis à jour le 2026-05-06 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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