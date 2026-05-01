Rdv du Parc Solution N°3 Végétaliser son alimentation Lieu-dit Les Taupins Champignelles

Champignelles

Rdv du Parc Solution N°3 Végétaliser son alimentation

Lieu-dit Les Taupins Jardin Ressource Champignelles Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:30:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Les Rendez-vous du P.a.r.c 10 solutions pour se nourrir localement

Cette année, le P.a.r.c vous invite à explorer 10 solutions concrètes pour se nourrir à partir des ressources locales, testées et approuvées sur le terrain

Le 30 Mai, on met les mains dans le vivant !

Thématique s’Alimenter

Focus sur nos assiettes

Végétaliser son alimentation

Manger autrement, simplement et localement

Au cœur du Jardin Ressource, Anne notre animatrice cuisine vous propose une expérience pour

Comprendre

Découvrir les bases de la cuisine végétale et comment elle contribue à une alimentation durable et équilibrée

Expérimenter

S’inspirer de pratiques concrètes issues de sa formation chez Terra Culinaria et adaptées aux ressources locales

Partager

Goûter, échanger et repartir avec des idées simples à reproduire chez soi

CE QUE VOUS ALLEZ EN RETIRER

de nouvelles pratiques culinaires

des idées concrètes et accessibles

l’envie de végétaliser votre quotidien de varier les plaisirs

AU P.A.R.C

On ne se contente pas d’expliquer.

On expérimente, on partage… et on transforme nos façons de se nourrir.

INFOS PRATIQUES

Événement gratuit, ouvert à toutes et tous

Invitez vos proches et venez semer des idées .

Lieu-dit Les Taupins Jardin Ressource Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 50 20 31 17 asso@leparc.org

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English : Rdv du Parc Solution N°3 Végétaliser son alimentation

L’événement Rdv du Parc Solution N°3 Végétaliser son alimentation Champignelles a été mis à jour le 2026-05-06 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)