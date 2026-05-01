Rdv du Parc Solution N°3 Végétaliser son alimentation Lieu-dit Les Taupins Champignelles
Rdv du Parc Solution N°3 Végétaliser son alimentation Lieu-dit Les Taupins Champignelles samedi 30 mai 2026.
Champignelles
Rdv du Parc Solution N°3 Végétaliser son alimentation
Lieu-dit Les Taupins Jardin Ressource Champignelles Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:30:00
fin : 2026-05-30 17:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Les Rendez-vous du P.a.r.c 10 solutions pour se nourrir localement
Cette année, le P.a.r.c vous invite à explorer 10 solutions concrètes pour se nourrir à partir des ressources locales, testées et approuvées sur le terrain
Le 30 Mai, on met les mains dans le vivant !
Thématique s’Alimenter
Focus sur nos assiettes
Végétaliser son alimentation
Manger autrement, simplement et localement
Au cœur du Jardin Ressource, Anne notre animatrice cuisine vous propose une expérience pour
Comprendre
Découvrir les bases de la cuisine végétale et comment elle contribue à une alimentation durable et équilibrée
Expérimenter
S’inspirer de pratiques concrètes issues de sa formation chez Terra Culinaria et adaptées aux ressources locales
Partager
Goûter, échanger et repartir avec des idées simples à reproduire chez soi
CE QUE VOUS ALLEZ EN RETIRER
de nouvelles pratiques culinaires
des idées concrètes et accessibles
l’envie de végétaliser votre quotidien de varier les plaisirs
AU P.A.R.C
On ne se contente pas d’expliquer.
On expérimente, on partage… et on transforme nos façons de se nourrir.
INFOS PRATIQUES
Événement gratuit, ouvert à toutes et tous
Invitez vos proches et venez semer des idées .
Lieu-dit Les Taupins Jardin Ressource Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 50 20 31 17 asso@leparc.org
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English : Rdv du Parc Solution N°3 Végétaliser son alimentation
L’événement Rdv du Parc Solution N°3 Végétaliser son alimentation Champignelles a été mis à jour le 2026-05-06 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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