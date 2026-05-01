Vide-greniers Rue Arsène Duguyot Champignelles

Champignelles

Vide-greniers

Rue Arsène Duguyot Centre Bourg Champignelles Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 06:00:00

fin : 2026-05-24 19:00:00

Date(s) :

2026-05-24

LE GRAND VIDE GRENIER DE CHAMPIGNELLES REVIENT !

Préparez-vous à chiner, vendre et profiter d’une journée festive comme on les aime !

Dimanche 24 mai

6h 18h

Centre-ville de Champignelles (89)

INFOS IMPORTANTES EXPOSANTS

Sans réservation

Installation UNIQUEMENT dans le centre-ville (pas dans les rues autour voir plan)

ACCUEIL CHALEUREUX

1 café, thé ou chocolat chaud OFFERT à chaque exposant à son arrivée !

TARIFS

• 2€ mètre linéaire (particuliers)

• 4€ mètre linéaire (professionnels)

DE QUOI SE RÉGALER SUR PLACE

• Buvette & restauration

• Food truck

• Fête foraine pour petits et grands

Paiement simple

Carte bancaire acceptée dès 1€

ENTRÉE GRATUITE VENEZ NOMBREUX !

Des bonnes affaires, une ambiance festive et une journée à ne pas manquer !

Que vous soyez chineur, vendeur ou juste curieux… Champignelles vous attend ! .

Rue Arsène Duguyot Centre Bourg Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 10 57 comite89350@gmail.com

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Champignelles a été mis à jour le 2026-05-12 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !