Vide-greniers Rue Arsène Duguyot Champignelles
Vide-greniers Rue Arsène Duguyot Champignelles dimanche 24 mai 2026.
Champignelles
Vide-greniers
Rue Arsène Duguyot Centre Bourg Champignelles Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 06:00:00
fin : 2026-05-24 19:00:00
Date(s) :
2026-05-24
LE GRAND VIDE GRENIER DE CHAMPIGNELLES REVIENT !
Préparez-vous à chiner, vendre et profiter d’une journée festive comme on les aime !
Dimanche 24 mai
6h 18h
Centre-ville de Champignelles (89)
INFOS IMPORTANTES EXPOSANTS
Sans réservation
Installation UNIQUEMENT dans le centre-ville (pas dans les rues autour voir plan)
ACCUEIL CHALEUREUX
1 café, thé ou chocolat chaud OFFERT à chaque exposant à son arrivée !
TARIFS
• 2€ mètre linéaire (particuliers)
• 4€ mètre linéaire (professionnels)
DE QUOI SE RÉGALER SUR PLACE
• Buvette & restauration
• Food truck
• Fête foraine pour petits et grands
Paiement simple
Carte bancaire acceptée dès 1€
ENTRÉE GRATUITE VENEZ NOMBREUX !
Des bonnes affaires, une ambiance festive et une journée à ne pas manquer !
Que vous soyez chineur, vendeur ou juste curieux… Champignelles vous attend ! .
Rue Arsène Duguyot Centre Bourg Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 10 57 comite89350@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide-greniers
L’événement Vide-greniers Champignelles a été mis à jour le 2026-05-12 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
À voir aussi à Champignelles (Yonne)
- Vide-greniers Champignelles 24 mai 2026
- Brocante Champignelles 24 mai 2026
- Vélos fleuris Rue Pesant et Bombert Champignelles 25 mai 2026
- Rdv du Parc Solution N°3 Végétaliser son alimentation Lieu-dit Les Taupins Champignelles 30 mai 2026
- Visite des jardins du château du Parc Vieil, Château du Parc Vieil, Champignelles 6 juin 2026