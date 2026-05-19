Rendez vous au jardin du Manoir du Parc Vieil Manoir du Parc Vieil Champignelles

Champignelles

Rendez vous au jardin du Manoir du Parc Vieil

Manoir du Parc Vieil Lieu dit Le Parc Vieil Champignelles Yonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 15:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2026, les jardins du château du Parc Vieil, restaurés dans l’esprit du XVIIIe siècle français, vous ouvrent leurs portes. Lors d’une visite accompagnée, vous découvrirez les différents espaces du jardin le potager, le jardin d’herbes, la cerisaie, le bosquet, le bassin, le parc à l’anglaise (seul héritage du XIXe siècle) et le jardin à la française. Départ des visites à 15 h 00 et 16 h 00 le samedi et le dimanche durée 1 h. Pour des raisons de sécurité, les enfants doivent obligatoirement être accompagnés par leurs parents sous leur responsabilité. .

Manoir du Parc Vieil Lieu dit Le Parc Vieil Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 12 34 67 66 smiejan@gmail.com

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English : Rendez vous au jardin du Manoir du Parc Vieil

L’événement Rendez vous au jardin du Manoir du Parc Vieil Champignelles a été mis à jour le 2026-05-19 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !