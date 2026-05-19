Rendez vous au jardin du Manoir du Parc Vieil Manoir du Parc Vieil Champignelles
Rendez vous au jardin du Manoir du Parc Vieil Manoir du Parc Vieil Champignelles samedi 6 juin 2026.
Champignelles
Rendez vous au jardin du Manoir du Parc Vieil
Manoir du Parc Vieil Lieu dit Le Parc Vieil Champignelles Yonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 15:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00
Date(s) :
2026-06-06
À l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2026, les jardins du château du Parc Vieil, restaurés dans l’esprit du XVIIIe siècle français, vous ouvrent leurs portes. Lors d’une visite accompagnée, vous découvrirez les différents espaces du jardin le potager, le jardin d’herbes, la cerisaie, le bosquet, le bassin, le parc à l’anglaise (seul héritage du XIXe siècle) et le jardin à la française. Départ des visites à 15 h 00 et 16 h 00 le samedi et le dimanche durée 1 h. Pour des raisons de sécurité, les enfants doivent obligatoirement être accompagnés par leurs parents sous leur responsabilité. .
Manoir du Parc Vieil Lieu dit Le Parc Vieil Champignelles 89350 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 12 34 67 66 smiejan@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rendez vous au jardin du Manoir du Parc Vieil
L’événement Rendez vous au jardin du Manoir du Parc Vieil Champignelles a été mis à jour le 2026-05-19 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
À voir aussi à Champignelles (Yonne)
- Vide-greniers Champignelles 24 mai 2026
- Vide-greniers Rue Arsène Duguyot Champignelles 24 mai 2026
- Brocante Champignelles 24 mai 2026
- Vélos fleuris Rue Pesant et Bombert Champignelles 25 mai 2026
- Rdv du Parc Solution N°3 Végétaliser son alimentation Lieu-dit Les Taupins Champignelles 30 mai 2026