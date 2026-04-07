Concert des élèves Église Notre-Dame de l’Assomption Villeneuve-sur-Yonne

Villeneuve-sur-Yonne

Concert des élèves

Église Notre-Dame de l’Assomption Place Briard Villeneuve-sur-Yonne Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 18:00:00

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

Concert les élèves des classes de piano et d’orgue du conservatoire du Grand Sénonais.

Entrée libre dans la limite des places disponibles. .

Église Notre-Dame de l’Assomption Place Briard Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 63 67 91 95

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert des élèves

L’événement Concert des élèves Villeneuve-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Sens et Sénonais