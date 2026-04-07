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Concert des élèves Église Notre-Dame de l’Assomption Villeneuve-sur-Yonne

Concert des élèves Église Notre-Dame de l’Assomption Villeneuve-sur-Yonne mercredi 10 juin 2026.

Lieu : Église Notre-Dame de l'Assomption

Adresse : Place Briard

Ville : 89500 Villeneuve-sur-Yonne

Département : Yonne

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Villeneuve-sur-Yonne

Concert des élèves

Église Notre-Dame de l’Assomption Place Briard Villeneuve-sur-Yonne Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 18:00:00
fin : 2026-06-10

Date(s) :
2026-06-10

Concert les élèves des classes de piano et d’orgue du conservatoire du Grand Sénonais.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.   .

Église Notre-Dame de l’Assomption Place Briard Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 63 67 91 95 

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English : Concert des élèves

L’événement Concert des élèves Villeneuve-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Sens et Sénonais

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