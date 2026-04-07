Représentation classes de théâtre Théâtre Villeneuve-sur-Yonne

Villeneuve-sur-Yonne

Représentation classes de théâtre

Théâtre 25 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 19:00:00

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Représentation publique des classes de théâtre du conservatoire du Grand Sénonais, parcours découverte 3.

Entrée libre dans la limite des places disponibles. .

Théâtre 25 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 96 45 00

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English : Représentation classes de théâtre

L’événement Représentation classes de théâtre Villeneuve-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Sens et Sénonais