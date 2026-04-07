Représentation classes de théâtre Théâtre Villeneuve-sur-Yonne
Représentation classes de théâtre Théâtre Villeneuve-sur-Yonne mercredi 17 juin 2026.
Villeneuve-sur-Yonne
Représentation classes de théâtre
Théâtre 25 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 19:00:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Représentation publique des classes de théâtre du conservatoire du Grand Sénonais, parcours découverte 3.
Entrée libre dans la limite des places disponibles. .
Théâtre 25 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 96 45 00
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English : Représentation classes de théâtre
L’événement Représentation classes de théâtre Villeneuve-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Sens et Sénonais
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