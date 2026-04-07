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Représentation classes de théâtre Théâtre Villeneuve-sur-Yonne

Représentation classes de théâtre Théâtre Villeneuve-sur-Yonne mercredi 17 juin 2026.

Lieu : Théâtre

Adresse : 25 Rue Carnot

Ville : 89500 Villeneuve-sur-Yonne

Département : Yonne

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Villeneuve-sur-Yonne

Représentation classes de théâtre

Théâtre 25 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 19:00:00
fin : 2026-06-17

Date(s) :
2026-06-17

Représentation publique des classes de théâtre du conservatoire du Grand Sénonais, parcours découverte 3.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.   .

Théâtre 25 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 96 45 00 

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English : Représentation classes de théâtre

L’événement Représentation classes de théâtre Villeneuve-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Sens et Sénonais

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