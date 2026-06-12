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Concert Garçon, la Note ! Keek Fonzie Cool Bar éphémère Villeneuve-sur-Yonne

Concert Garçon, la Note ! Keek Fonzie Cool Bar éphémère Villeneuve-sur-Yonne jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Bar éphémère

Adresse : 5 Rue Gaston Corgibet

Ville : 89100 Villeneuve-sur-Yonne

Département : Yonne

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Villeneuve-sur-Yonne

Concert Garçon, la Note ! Keek Fonzie Cool

Bar éphémère 5 Rue Gaston Corgibet Villeneuve-sur-Yonne Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 21:00:00
fin : 2026-07-09

Date(s) :
2026-07-09

Concert Garçon, la Note ! Keek Fonzie Cool, groovy   .

Bar éphémère 5 Rue Gaston Corgibet Villeneuve-sur-Yonne 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 97 83 00 

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English : Concert Garçon, la Note ! Keek Fonzie Cool

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