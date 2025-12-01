Mini rando avec Rando Pleine Nature Rue de la Gare Malay-le-Grand

Rue de la Gare Ancien cimetière Malay-le-Grand Yonne

Début : 2025-12-26 14:00:00
2025-12-26

Circuit de 8km avec un dénivelé positif cumulé de 56m.   .

Rue de la Gare Ancien cimetière Malay-le-Grand 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 61 93 52 65  randopleinenature@gmail.com

