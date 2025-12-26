Les Médiévales de Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne
vendredi 14 août 2026 · Villeneuve-sur-Yonne
Informations pratiques
Villeneuve-sur-Yonne
Les Médiévales de Villeneuve-sur-Yonne
Parc de la Mairie et Boulevard Marceau Villeneuve-sur-Yonne Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 10:00:00
fin : 2026-08-15 17:00:00
Date(s) :
2026-08-14 2026-08-15
Les 14 et 15 août 2026, Villeneuve-sur-Yonne vous ouvre les portes de son passé pour un grand voyage au temps des chevaliers, des artisans et des troubadours !
Au programme
Campements et reconstitutions médiévales
Démonstrations et animations historiques
Chevaliers, artisans et savoir-faire d’autrefois
Spectacles et déambulations
Marché médiéval
Animations pour toute la famille
Profitez de cette immersion dans l’univers médiéval, au cœur d’une cité au riche patrimoine historique, et laissez-vous transporter dans une ambiance unique où petits et grands trouveront de quoi s’émerveiller.
Le vendredi 14 août à 22h30, ne manquez pas également le feu d’artifice de la Ville, qui viendra clôturer cette première journée de festivités.
Rendez-vous les 14 et 15 août pour un week-end exceptionnel à Villeneuve-sur-Yonne ! .
Parc de la Mairie et Boulevard Marceau Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 87 62 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Médiévales de Villeneuve-sur-Yonne
L’événement Les Médiévales de Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Sens et Sénonais
À voir aussi à Villeneuve-sur-Yonne (Yonne)
- Mini rando avec Rando Pleine Nature Rue de la Gare Malay-le-Grand 30 juillet 2026
- Au cœur de la rivière, aménagements et activités, exposition 53e Quinzaine Historique des Amis du Vieux Villeneuve La Grange Lucassite Villeneuve-sur-Yonne 2 août 2026
- Rivière et Mariniers Bureau d’Information Touristique Villeneuve-sur-Yonne 6 août 2026
- Concert de ballades anglaises Rue Saint-Marien Villeneuve-sur-Yonne 7 août 2026
- Fête foraine Villeneuve-sur-Yonne 8 août 2026