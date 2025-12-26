Informations pratiques

Villeneuve-sur-Yonne

Les Médiévales de Villeneuve-sur-Yonne

Parc de la Mairie et Boulevard Marceau Villeneuve-sur-Yonne Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 10:00:00

fin : 2026-08-15 17:00:00

Date(s) :

2026-08-14 2026-08-15

Les 14 et 15 août 2026, Villeneuve-sur-Yonne vous ouvre les portes de son passé pour un grand voyage au temps des chevaliers, des artisans et des troubadours !

Au programme

Campements et reconstitutions médiévales

Démonstrations et animations historiques

Chevaliers, artisans et savoir-faire d’autrefois

Spectacles et déambulations

Marché médiéval

Animations pour toute la famille

Profitez de cette immersion dans l’univers médiéval, au cœur d’une cité au riche patrimoine historique, et laissez-vous transporter dans une ambiance unique où petits et grands trouveront de quoi s’émerveiller.

Le vendredi 14 août à 22h30, ne manquez pas également le feu d’artifice de la Ville, qui viendra clôturer cette première journée de festivités.

Rendez-vous les 14 et 15 août pour un week-end exceptionnel à Villeneuve-sur-Yonne ! .

Parc de la Mairie et Boulevard Marceau Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 87 62 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Médiévales de Villeneuve-sur-Yonne

L’événement Les Médiévales de Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Sens et Sénonais