Rivière et Mariniers Bureau d’Information Touristique Villeneuve-sur-Yonne

Villeneuve-sur-Yonne

Rivière et Mariniers

Bureau d’Information Touristique 4 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 10:30:00

fin : 2026-08-06 12:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Les nécessités de l’approvisionnement de Paris en bois et en vins ont fait de Villeneuve, à partir de la fin du XVe siècle, une étape et un port sur la rivière d’Yonne, peu à peu maîtrisée et aménagée une grande aventure humaine dont la ville conserve de multiples traces dans son architecture et ses monuments… .

Bureau d’Information Touristique 4 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 87 12 52 accueil.villeneuve@tourisme-sens.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rivière et Mariniers

L’événement Rivière et Mariniers Villeneuve-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-05-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)