Rivière et Mariniers Bureau d’Information Touristique Villeneuve-sur-Yonne
Rivière et Mariniers Bureau d’Information Touristique Villeneuve-sur-Yonne jeudi 6 août 2026.
Villeneuve-sur-Yonne
Rivière et Mariniers
Bureau d’Information Touristique 4 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 10:30:00
fin : 2026-08-06 12:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Les nécessités de l’approvisionnement de Paris en bois et en vins ont fait de Villeneuve, à partir de la fin du XVe siècle, une étape et un port sur la rivière d’Yonne, peu à peu maîtrisée et aménagée une grande aventure humaine dont la ville conserve de multiples traces dans son architecture et ses monuments… .
Bureau d’Information Touristique 4 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 87 12 52 accueil.villeneuve@tourisme-sens.com
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English : Rivière et Mariniers
L’événement Rivière et Mariniers Villeneuve-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-05-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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