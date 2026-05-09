Du Gothique à la Renaissance Bureau d’Information Touristique Villeneuve-sur-Yonne
Du Gothique à la Renaissance Bureau d’Information Touristique Villeneuve-sur-Yonne jeudi 20 août 2026.
Villeneuve-sur-Yonne
Du Gothique à la Renaissance
Bureau d’Information Touristique 4 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 10:30:00
fin : 2026-08-20 12:00:00
Date(s) :
2026-08-20
De la couverture de ses portes de ville à la façade de son église Notre-Dame ou au panneau peint des Œuvres de Miséricorde , Villeneuve-sur-Yonne offre de nombreux témoins du foisonnement artistique du XVIe siècle. Une page d’Histoire méconnue à explorer… .
Bureau d’Information Touristique 4 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 87 12 52 accueil.villeneuve@tourisme-sens.com
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English : Du Gothique à la Renaissance
L’événement Du Gothique à la Renaissance Villeneuve-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-05-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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