Du Gothique à la Renaissance Bureau d’Information Touristique Villeneuve-sur-Yonne

Villeneuve-sur-Yonne

Du Gothique à la Renaissance

Bureau d’Information Touristique 4 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 10:30:00

fin : 2026-08-20 12:00:00

Date(s) :

2026-08-20

De la couverture de ses portes de ville à la façade de son église Notre-Dame ou au panneau peint des Œuvres de Miséricorde , Villeneuve-sur-Yonne offre de nombreux témoins du foisonnement artistique du XVIe siècle. Une page d’Histoire méconnue à explorer… .

Bureau d’Information Touristique 4 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 87 12 52 accueil.villeneuve@tourisme-sens.com

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English : Du Gothique à la Renaissance

L’événement Du Gothique à la Renaissance Villeneuve-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-05-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)