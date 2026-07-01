À l’écoute des chauves souris : sur les traces des gardiennes de la nuit, Eglise notre dame des bois, Villeneuve-sur-Yonne

Informations pratiques

À l’écoute des chauves souris : sur les traces des gardiennes de la nuit Vendredi 21 août, 20h00 Eglise notre dame des bois Yonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-21T20:00:00+02:00 – 2026-08-21T21:30:00+02:00

Fin : 2026-08-21T20:00:00+02:00 – 2026-08-21T21:30:00+02:00

La soirée débutera par une conférence accessible à tous permettant de découvrir la biologie et l’écologie des chauves-souris. Nous aborderons leur cycle de vie, leurs techniques de chasse basées sur l’écholocation, les différentes espèces présentes en France et dans l’Yonne, ainsi que les nombreux mythes et idées reçues qui les entourent. Nous évoquerons également leur rôle essentiel dans les écosystèmes, notamment comme régulateurs naturels des populations d’insectes.

Nous présenterons ensuite les principales menaces auxquelles elles sont confrontées aujourd’hui : disparition des gîtes, rénovation du bâti, fragmentation des habitats, diminution des ressources alimentaires ou encore certaines infrastructures humaines. Ces pressions expliquent pourquoi toutes les espèces de chauves-souris présentes en France bénéficient d’une protection réglementaire.

La conférence sera également l’occasion de découvrir les méthodes utilisées par les naturalistes pour inventorier et suivre les populations de chauves-souris : prospections de gîtes, suivis scientifiques, comptages et techniques de détection acoustique.

À la tombée de la nuit, nous partirons sur le terrain pour une sortie d’écoute. Équipés de détecteurs d’ultrasons, nous tenterons d’observer et d’identifier les espèces présentes grâce aux signaux qu’elles émettent pour se déplacer et chasser. Les participants pourront ainsi découvrir concrètement les bases de la bioacoustique et comprendre comment les scientifiques interprètent les enregistrements pour étudier ces animaux nocturnes.

Une soirée conviviale pour changer de regard sur ces animaux souvent mal connus et mieux comprendre leur place essentielle dans notre patrimoine naturel.

Eglise notre dame des bois rue Saint-Marien, Valprofonde 89500 Villeneuve sur Yonne. Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « leiamasse95@gmail.com »}]

Venez découvrir le monde fascinant des chiroptères. Cette soirée mêlera conférence et sortie nocturne afin d’en apprendre davantage sur l’écologie des chauves-souris. Chauves-souris chiroptères

Léïa MASSE