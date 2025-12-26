Dans la peau de La Bible, Claire Marin Musée-Galerie Carnot Villeneuve-sur-Yonne

Informations pratiques

Villeneuve-sur-Yonne

Dans la peau de La Bible, Claire Marin

Musée-Galerie Carnot 4, rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-08-21

Elle est une. Elle est plusieurs. On se l’arrache, on la rejette. On l’idolâtre, on la déteste. La Bible, c’est une star. Une rock star.

Car oui, La Bible chante. Et si on pouvait voir les sons. On l’entendrait chanter. On l’entendrait autrement. Comme la partition d’un univers tout entier. Comme une musique de notre humanité. En intégrant le son des cantillations à la calligraphie et en transformant celui des voyelles en couleurs, cette création réalisée sur un rouleau d’environ 120 mètres, a pour vocation d’explorer un visage artistique de La Bible hébraïque. .

Musée-Galerie Carnot 4, rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 02 48 musee@villeneuve-yonne.fr

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English : Dans la peau de La Bible, Claire Marin

L’événement Dans la peau de La Bible, Claire Marin Villeneuve-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-07-21 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)