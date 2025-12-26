Dans la peau de La Bible, Claire Marin Musée-Galerie Carnot Villeneuve-sur-Yonne
vendredi 21 août 2026 · Musée-Galerie Carnot · Villeneuve-sur-Yonne
Informations pratiques
Villeneuve-sur-Yonne
Dans la peau de La Bible, Claire Marin
Musée-Galerie Carnot 4, rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-08-21
Elle est une. Elle est plusieurs. On se l’arrache, on la rejette. On l’idolâtre, on la déteste. La Bible, c’est une star. Une rock star.
Car oui, La Bible chante. Et si on pouvait voir les sons. On l’entendrait chanter. On l’entendrait autrement. Comme la partition d’un univers tout entier. Comme une musique de notre humanité. En intégrant le son des cantillations à la calligraphie et en transformant celui des voyelles en couleurs, cette création réalisée sur un rouleau d’environ 120 mètres, a pour vocation d’explorer un visage artistique de La Bible hébraïque. .
Musée-Galerie Carnot 4, rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 02 48 musee@villeneuve-yonne.fr
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English : Dans la peau de La Bible, Claire Marin
L’événement Dans la peau de La Bible, Claire Marin Villeneuve-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-07-21 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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