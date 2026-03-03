Au cœur de la rivière, aménagements et activités, exposition 53e Quinzaine Historique des Amis du Vieux Villeneuve La Grange Lucassite Villeneuve-sur-Yonne

Au cœur de la rivière, aménagements et activités, exposition 53e Quinzaine Historique des Amis du Vieux Villeneuve

La Grange Lucassite 19 rue du Grand-Four Villeneuve-sur-Yonne Yonne

Début : 2026-08-02 15:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

2026-08-02

Des hommes au service de la rivière, pour une rivière au service des hommes de tout temps, les hommes on su se servir de l’Yonne pour leurs activités économiques et sociales. Mais l’avènement de la société industrielle a radicalement modifié le visage du cours d’eau en le domestiquant, le canalisant et le régulant. C’est cette histoire, qui s’est échelonnée tout au long du 20ème siècle, que nous retraçons ici. .

