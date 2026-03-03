La vie exemplaire de Joseph Joubert par Ekaterina Denissova-Bruggeman Théâtre de Villeneuve-sur-Yonne Espace Pincemin Villeneuve-sur-Yonne
Théâtre de Villeneuve-sur-Yonne Espace Pincemin 25 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne Yonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-06-14 17:00:00
fin : 2026-06-14
2026-06-14
Un spectacle où Ekaterina Denissova-Bruggeman incarne l’une des muses et inspiratrices de Joseph Joubert. Son récit se place autour du piano, confident fidèle et illustrateur irremplaçable.
Ami intime de Chateaubriand, secrétaire de Diderot et à ce titre héritier de la philosophie des lumières, Joseph Joubert attire de plus en plus l’attention des chercheurs. Ses célèbres Carnets , trésor de l’esprit français, ne sont pas encore publiés dans leur intégralité, d’où l’intérêt de faire découvrir cette personnalité singulière ( icaunaise d’adoption en plus!) au plus grand nombre de spectateurs ! .
Théâtre de Villeneuve-sur-Yonne Espace Pincemin 25 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 24 38 64 51
