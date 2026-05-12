Atelier pratique Diapasons thérapeutiques MB Studio MB STUDIO Villeneuve-sur-Yonne

Villeneuve-sur-Yonne

Atelier pratique Diapasons thérapeutiques MB Studio

MB STUDIO 29 Rue du Commerce Villeneuve-sur-Yonne Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 15:00:00

fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Lors de cet atelier, Valérie Skirka vous propose une immersion douce et accessible dans l’univers des diapasons thérapeutiques. Ces instruments sonores, utilisés en sonothérapie, émettent des fréquences précises qui entrent en résonance avec le corps et favorisent un profond relâchement. Les vibrations peuvent être ressenties directement dans le corps ou autour de celui-ci, invitant à un rééquilibrage intérieur, à l’apaisement du mental et à une détente globale. Cette approche, à la fois subtile et concrète, agit notamment sur le système nerveux en favorisant un état de calme et de régulation. Cet atelier se veut avant tout un moment de découverte et d’expérimentation un temps pour ressentir, explorer et rencontrer cette pratique en toute simplicité. Aucune connaissance préalable n’est nécessaire, seulement l’envie de vivre une expérience sensorielle et de prendre un temps pour soi. Animé par Valérie Skirka .

MB STUDIO 29 Rue du Commerce Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 92 85 08 photo89500.mbourgoin@gmail.com

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English : Atelier pratique Diapasons thérapeutiques MB Studio

L’événement Atelier pratique Diapasons thérapeutiques MB Studio Villeneuve-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-05-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)