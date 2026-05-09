Atelier de Journal Créatif MB Studio Villeneuve-sur-Yonne

Villeneuve-sur-Yonne

Atelier de Journal Créatif

MB Studio 29 Rue du Commerce Villeneuve-sur-Yonne Yonne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06 16:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Aucune compétence artistique nécessaire venez simplement avec l’envie de vous exprimer, de vous détendre et de vous laisser guider. Un atelier qui est une invitation à plonger au cœur de vous-même et à explorer votre créativité à travers l’écriture, le collage et le dessin. Matériel créatif fourni. .

MB Studio 29 Rue du Commerce Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 76 92 85 08 photo89500.mbourgoin@gmail.com

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English : Atelier de Journal Créatif

L’événement Atelier de Journal Créatif Villeneuve-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-05-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)