Villeneuve-sur-Yonne

Les Pauses Musicales

Théâtre 25 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 16:30:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-23 2026-06-24

Les Pauses Musicales avec les élèves du conservatoire du Grand Sénonais.

Entrée libre dans la limite des places disponibles. .

Théâtre 25 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 63 67 91 95

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English : Les Pauses Musicales

L’événement Les Pauses Musicales Villeneuve-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Sens et Sénonais