Les Pauses Musicales Théâtre Villeneuve-sur-Yonne
Les Pauses Musicales Théâtre Villeneuve-sur-Yonne mardi 23 juin 2026.
Villeneuve-sur-Yonne
Les Pauses Musicales
Théâtre 25 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 16:30:00
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-23 2026-06-24
Les Pauses Musicales avec les élèves du conservatoire du Grand Sénonais.
Entrée libre dans la limite des places disponibles. .
Théâtre 25 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 63 67 91 95
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English : Les Pauses Musicales
L’événement Les Pauses Musicales Villeneuve-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Sens et Sénonais
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