Cité fortifiée médiévale Bureau d’Information Touristique Villeneuve-sur-Yonne

Villeneuve-sur-Yonne

Cité fortifiée médiévale

Bureau d’Information Touristique 4 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 10:30:00

fin : 2026-07-09 12:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Née au milieu du XIIème siècle dans un contexte de développement économique et d’aménagement du territoire, Villeneuve conserve un donjon, deux portes fortifiées et de nombreux vestiges de son enceinte médiévale partons à l’assaut de ces témoins d’un riche passé royal ! .

Bureau d’Information Touristique 4 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 87 12 52 accueil.villeneuve@tourisme-sens.com

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English : Cité fortifiée médiévale

L’événement Cité fortifiée médiévale Villeneuve-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-05-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)