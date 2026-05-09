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Cité fortifiée médiévale Bureau d’Information Touristique Villeneuve-sur-Yonne

Cité fortifiée médiévale Bureau d’Information Touristique Villeneuve-sur-Yonne jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Bureau d'Information Touristique

Adresse : 4 Rue Carnot

Ville : 89500 Villeneuve-sur-Yonne

Département : Yonne

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Villeneuve-sur-Yonne

Cité fortifiée médiévale

Bureau d’Information Touristique 4 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:30:00
fin : 2026-07-09 12:00:00

Date(s) :
2026-07-09

Née au milieu du XIIème siècle dans un contexte de développement économique et d’aménagement du territoire, Villeneuve conserve un donjon, deux portes fortifiées et de nombreux vestiges de son enceinte médiévale partons à l’assaut de ces témoins d’un riche passé royal !   .

Bureau d’Information Touristique 4 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 87 12 52  accueil.villeneuve@tourisme-sens.com

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English : Cité fortifiée médiévale

L’événement Cité fortifiée médiévale Villeneuve-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-05-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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