Cité fortifiée médiévale Bureau d’Information Touristique Villeneuve-sur-Yonne
Cité fortifiée médiévale Bureau d’Information Touristique Villeneuve-sur-Yonne jeudi 9 juillet 2026.
Villeneuve-sur-Yonne
Cité fortifiée médiévale
Bureau d’Information Touristique 4 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:30:00
fin : 2026-07-09 12:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Née au milieu du XIIème siècle dans un contexte de développement économique et d’aménagement du territoire, Villeneuve conserve un donjon, deux portes fortifiées et de nombreux vestiges de son enceinte médiévale partons à l’assaut de ces témoins d’un riche passé royal ! .
Bureau d’Information Touristique 4 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 87 12 52 accueil.villeneuve@tourisme-sens.com
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