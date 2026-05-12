Les Nabis à Villeneuve-sur -Yonne Relais des Nabis Villeneuve-sur-Yonne

Villeneuve-sur-Yonne

Les Nabis à Villeneuve-sur -Yonne

Relais des Nabis 46 Avenue du Général de Gaulle Villeneuve-sur-Yonne Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 10:30:00

fin : 2026-07-23 12:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Le Relais , est un ancien relais de poste aux chevaux fondé en 1807 dans le faubourg sud de Villeneuve-sur-Yonne. Entre 1897 et 1899, cette demeure et son parc, loués par Thadée Natanson, deviennent un lieu de villégiature et de création pour les peintres nabis et leurs amis artistes et écrivains.

Au cours de cette promenade, nous évoquerons la vie qui animait la propriété depuis la fin du XIXe siècle. Des artistes comme Édouard Vuillard, Pierre Bonnard, ou encore Henri de Toulouse-Lautrec y séjournèrent et y réalisèrent des œuvres aujourd’hui conservées dans les musées du monde entier. .

Relais des Nabis 46 Avenue du Général de Gaulle Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 87 12 52 contact@tourisme-sens.com

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English : Les Nabis à Villeneuve-sur -Yonne

L’événement Les Nabis à Villeneuve-sur -Yonne Villeneuve-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-05-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)