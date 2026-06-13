Atelier Carnet créatif Ludo-médiathèque municipale Jorge Semprún Villeneuve-sur-Yonne
Atelier Carnet créatif Ludo-médiathèque municipale Jorge Semprún Villeneuve-sur-Yonne samedi 4 juillet 2026.
Villeneuve-sur-Yonne
Atelier Carnet créatif
Ludo-médiathèque municipale Jorge Semprún 3 rue Jorge Semprún Villeneuve-sur-Yonne Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 14:00:00
fin : 2026-07-04 17:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Le carnet créatif ou art journal est une pratique artistique personnelle qui permet de s’adonner à sa créativité régulièrement, afin de s’oxygéner la tête et mettre son cerveau en roue libre. Nous vous proposons un moment de créativité pour découvrir cette pratique. Nous fournissons le matériel, venez avec votre carnet, de préférence de papier épais pour supporter des collages ou de la peinture. .
Ludo-médiathèque municipale Jorge Semprún 3 rue Jorge Semprún Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté bibliotheque@villeneuve-yonne.fr
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English : Atelier Carnet créatif
L’événement Atelier Carnet créatif Villeneuve-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-06-13 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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