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Grand Loto de l’été de l’Union Commerciale et Artisanale de Villeneuve-sur-Yonne Salle Polyvalente Villeneuve-sur-Yonne

Grand Loto de l’été de l’Union Commerciale et Artisanale de Villeneuve-sur-Yonne Salle Polyvalente Villeneuve-sur-Yonne samedi 27 juin 2026.

Lieu : Salle Polyvalente

Adresse : 29 Rue Saint-Savinien

Ville : 89500 Villeneuve-sur-Yonne

Département : Yonne

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : Tarif de base plein tarif Tarif de base

Villeneuve-sur-Yonne

Grand Loto de l’été de l’Union Commerciale et Artisanale de Villeneuve-sur-Yonne

Salle Polyvalente 29 Rue Saint-Savinien Villeneuve-sur-Yonne Yonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:30:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Grand loto de l’été avec plus de 3 000 euros de lots à gagner ! Dont un spa, un combiné barbecue & plancha…   .

Salle Polyvalente 29 Rue Saint-Savinien Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 49 63 06 

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English : Grand Loto de l’été de l’Union Commerciale et Artisanale de Villeneuve-sur-Yonne

L’événement Grand Loto de l’été de l’Union Commerciale et Artisanale de Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-05-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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