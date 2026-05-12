Grand Loto de l’été de l’Union Commerciale et Artisanale de Villeneuve-sur-Yonne Salle Polyvalente Villeneuve-sur-Yonne
Grand Loto de l’été de l’Union Commerciale et Artisanale de Villeneuve-sur-Yonne Salle Polyvalente Villeneuve-sur-Yonne samedi 27 juin 2026.
Villeneuve-sur-Yonne
Grand Loto de l’été de l’Union Commerciale et Artisanale de Villeneuve-sur-Yonne
Salle Polyvalente 29 Rue Saint-Savinien Villeneuve-sur-Yonne Yonne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Grand loto de l’été avec plus de 3 000 euros de lots à gagner ! Dont un spa, un combiné barbecue & plancha… .
Salle Polyvalente 29 Rue Saint-Savinien Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 40 49 63 06
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English : Grand Loto de l’été de l’Union Commerciale et Artisanale de Villeneuve-sur-Yonne
L’événement Grand Loto de l’été de l’Union Commerciale et Artisanale de Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-05-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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