Jean-Paul Agosti, Passeur de lumière Musée-Galerie Carnot Villeneuve-sur-Yonne

Informations pratiques

Villeneuve-sur-Yonne

Jean-Paul Agosti, Passeur de lumière

Musée-Galerie Carnot 4, rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-08-14

Exposition des maquettes des vitraux de la chapelle Saint-Joseph de Reims mis en place en 2014-2015, de l’artiste peintre Jean-Paul Agosti. Un chemin de lumière consacré à l’Arbre de Vie. L’Arbre, sous toutes ses formes, est associé à notre quête spirituelle. Il est, dans sa biologie même, lié à la clarté d’une vie émergente. Dans la nef, aux sept vitraux sud et leurs couleurs solaires correspondent les sept vitraux nord aux harmonies bleutées et nocturnes. Les harmonies rouges sont réservées à l’abside ; ces quatre vitraux correspondant aux quatre évangélistes. Chaque baie a une couleur dominante en fonction de son emplacement, et par contraste, un graphisme particulier associant figures libres arborescentes, écritures et formes géométriques symboliques. Ce dispositif fait allusion par analogie à notre cheminement spirituel dans cette échelle de correspondances. .

Musée-Galerie Carnot 4, rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 02 48 musee@villeneuve-yonne.fr

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English : Jean-Paul Agosti, Passeur de lumière

L’événement Jean-Paul Agosti, Passeur de lumière Villeneuve-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-07-21 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)