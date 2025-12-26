Jean-Paul Agosti, Passeur de lumière Musée-Galerie Carnot Villeneuve-sur-Yonne
vendredi 14 août 2026 · Musée-Galerie Carnot · Villeneuve-sur-Yonne
Informations pratiques
Villeneuve-sur-Yonne
Jean-Paul Agosti, Passeur de lumière
Musée-Galerie Carnot 4, rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-08-14
Exposition des maquettes des vitraux de la chapelle Saint-Joseph de Reims mis en place en 2014-2015, de l’artiste peintre Jean-Paul Agosti. Un chemin de lumière consacré à l’Arbre de Vie. L’Arbre, sous toutes ses formes, est associé à notre quête spirituelle. Il est, dans sa biologie même, lié à la clarté d’une vie émergente. Dans la nef, aux sept vitraux sud et leurs couleurs solaires correspondent les sept vitraux nord aux harmonies bleutées et nocturnes. Les harmonies rouges sont réservées à l’abside ; ces quatre vitraux correspondant aux quatre évangélistes. Chaque baie a une couleur dominante en fonction de son emplacement, et par contraste, un graphisme particulier associant figures libres arborescentes, écritures et formes géométriques symboliques. Ce dispositif fait allusion par analogie à notre cheminement spirituel dans cette échelle de correspondances. .
Musée-Galerie Carnot 4, rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 02 48 musee@villeneuve-yonne.fr
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English : Jean-Paul Agosti, Passeur de lumière
L’événement Jean-Paul Agosti, Passeur de lumière Villeneuve-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-07-21 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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