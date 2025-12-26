Concert de ballades anglaises Rue Saint-Marien Villeneuve-sur-Yonne

Informations pratiques

Villeneuve-sur-Yonne

Concert de ballades anglaises

Rue Saint-Marien Hameau de Val Profonde Villeneuve-sur-Yonne Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 16:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Concert de chant et guitare à 10 cordes, précédé d’un parcours sur les Chemins d’artistes RDV à 16h pour le parcours, à 19h si vous voulez seulement assister au concert. Pot de l’amitié à l’issue du concert. En cas d’intempéries, le parcours sera annulé et le concert aura lieu au Théâtre de Villeneuve-sur-Yonne. .

Rue Saint-Marien Hameau de Val Profonde Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@lerubanvert.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de ballades anglaises

L’événement Concert de ballades anglaises Villeneuve-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Sens et Sénonais