Concert de ballades anglaises Rue Saint-Marien Villeneuve-sur-Yonne
vendredi 7 août 2026 · Rue Saint-Marien · Villeneuve-sur-Yonne
Informations pratiques
Villeneuve-sur-Yonne
Concert de ballades anglaises
Rue Saint-Marien Hameau de Val Profonde Villeneuve-sur-Yonne Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 16:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Concert de chant et guitare à 10 cordes, précédé d’un parcours sur les Chemins d’artistes RDV à 16h pour le parcours, à 19h si vous voulez seulement assister au concert. Pot de l’amitié à l’issue du concert. En cas d’intempéries, le parcours sera annulé et le concert aura lieu au Théâtre de Villeneuve-sur-Yonne. .
Rue Saint-Marien Hameau de Val Profonde Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté contact@lerubanvert.net
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English : Concert de ballades anglaises
L’événement Concert de ballades anglaises Villeneuve-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Sens et Sénonais
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