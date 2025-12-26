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AGENDA · Villeneuve-sur-Yonne

Concert de ballades anglaises Rue Saint-Marien Villeneuve-sur-Yonne

vendredi 7 août 2026 · Rue Saint-Marien · Villeneuve-sur-Yonne

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Rue Saint-Marien
Adresse
Hameau de Val Profonde
Ville
89500 Villeneuve-sur-Yonne
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Villeneuve-sur-Yonne

Concert de ballades anglaises

Rue Saint-Marien Hameau de Val Profonde Villeneuve-sur-Yonne Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 16:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Concert de chant et guitare à 10 cordes, précédé d’un parcours sur les Chemins d’artistes RDV à 16h pour le parcours, à 19h si vous voulez seulement assister au concert. Pot de l’amitié à l’issue du concert. En cas d’intempéries, le parcours sera annulé et le concert aura lieu au Théâtre de Villeneuve-sur-Yonne.   .

Rue Saint-Marien Hameau de Val Profonde Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   contact@lerubanvert.net

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English : Concert de ballades anglaises

L’événement Concert de ballades anglaises Villeneuve-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Sens et Sénonais

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