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AGENDA · Villeneuve-sur-Yonne

Fête foraine Villeneuve-sur-Yonne

samedi 8 août 2026 · Villeneuve-sur-Yonne

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Adresse
Quai Roland Bonnion
Ville
89500 Villeneuve-sur-Yonne
Département
Yonne
Tarif

Villeneuve-sur-Yonne

Fête foraine

Quai Roland Bonnion Villeneuve-sur-Yonne Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-08

Les manèges reprennent place sur le Quai Roland Bonnion pour le plus grand plaisir des petits comme des grands !

Pendant toute une semaine, venez profiter d’une ambiance festive avec
Des manèges pour tous les âges,
Des gourmandises incontournables (barbe à papa, churros, pommes d’amour…),
Des jeux d’adresse,
Des lots à gagner,
Et de nombreux moments de partage en famille ou entre amis.   .

Quai Roland Bonnion Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 87 62 00 

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English : Fête foraine

L’événement Fête foraine Villeneuve-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Sens et Sénonais

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