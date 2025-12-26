Informations pratiques

Villeneuve-sur-Yonne

Fête foraine

Quai Roland Bonnion Villeneuve-sur-Yonne Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-08

Les manèges reprennent place sur le Quai Roland Bonnion pour le plus grand plaisir des petits comme des grands !

Pendant toute une semaine, venez profiter d’une ambiance festive avec

Des manèges pour tous les âges,

Des gourmandises incontournables (barbe à papa, churros, pommes d’amour…),

Des jeux d’adresse,

Des lots à gagner,

Et de nombreux moments de partage en famille ou entre amis. .

Quai Roland Bonnion Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 87 62 00

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English : Fête foraine

L’événement Fête foraine Villeneuve-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Sens et Sénonais