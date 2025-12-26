Fête foraine Villeneuve-sur-Yonne
samedi 8 août 2026 · Villeneuve-sur-Yonne
Informations pratiques
Villeneuve-sur-Yonne
Fête foraine
Quai Roland Bonnion Villeneuve-sur-Yonne Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-08
Les manèges reprennent place sur le Quai Roland Bonnion pour le plus grand plaisir des petits comme des grands !
Pendant toute une semaine, venez profiter d’une ambiance festive avec
Des manèges pour tous les âges,
Des gourmandises incontournables (barbe à papa, churros, pommes d’amour…),
Des jeux d’adresse,
Des lots à gagner,
Et de nombreux moments de partage en famille ou entre amis. .
Quai Roland Bonnion Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 87 62 00
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English : Fête foraine
L’événement Fête foraine Villeneuve-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Sens et Sénonais
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