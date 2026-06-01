Aprèm’jeux Le grand Sens’As Ludo-médiathèque municipale Jorge Semprún Villeneuve-sur-Yonne

Villeneuve-sur-Yonne

Aprèm’jeux Le grand Sens’As

Ludo-médiathèque municipale Jorge Semprún 3 rue Jorge Semprún Villeneuve-sur-Yonne Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-06-20 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20

A l’occasion du prix du jeu de société Le Grand Sens’As, nous vous invitons à venir jouer à la ludo-médiathèque avec les jeux en compétition et voter pour votre préféré. Le prix sera remis au gagnant de chacune des trois catégories ( Enfant, Famille, Initié) lors du festival Le Sens du jeu les 7 et 8 novembre 2026 .

Ludo-médiathèque municipale Jorge Semprún 3 rue Jorge Semprún Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté bibliotheque@villeneuve-yonne.fr

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English : Aprèm’jeux Le grand Sens’As

L’événement Aprèm’jeux Le grand Sens’As Villeneuve-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-06-13 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)