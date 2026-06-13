Lectures à voix haute, par le groupe Au fil des mots Ludo-médiathèque municipale Jorge Semprún Villeneuve-sur-Yonne samedi 11 juillet 2026.

Villeneuve-sur-Yonne

Lectures à voix haute, par le groupe Au fil des mots

Ludo-médiathèque municipale Jorge Semprún 3 rue Jorge Semprún Villeneuve-sur-Yonne Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 16:00:00

fin : 2026-07-11 18:00:00

Date(s) :

2026-07-11

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Ludo-médiathèque municipale Jorge Semprún 3 rue Jorge Semprún Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté bibliotheque@villeneuve-yonne.fr

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English : Lectures à voix haute, par le groupe Au fil des mots

L’événement Lectures à voix haute, par le groupe Au fil des mots Villeneuve-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-06-13 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)