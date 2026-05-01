Printemps du Grand Sénonais Ékleipsis Jardin de l’Hôtel de Ville Villeneuve-sur-Yonne
Printemps du Grand Sénonais Ékleipsis Jardin de l’Hôtel de Ville Villeneuve-sur-Yonne vendredi 29 mai 2026.
Villeneuve-sur-Yonne
Printemps du Grand Sénonais Ékleipsis
Jardin de l’Hôtel de Ville 99 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Programme
– 19h (durée 1h30) par la Cie Gianni Joseph
Gianni Joseph explore le corps comme espace de mémoire et d’émotion en croisant danse, sculpture et arts visuels.
Un quatuor féminin donne vie à une chorégraphie sculpturale où les mouvements, lumière et espace dialoguent avec finesse. Inspiré par Simone Weil et en hommage à Bourdelle, ce travail interroge le Soi, la transformation, le lien entre les arts. La soirée s’ouvrira avec une restitution des élèves du Conservatoire et se conclura par un échanger avec le public.
Buvette et restauration sur place. .
Jardin de l’Hôtel de Ville 99 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 96 45 00
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English : Printemps du Grand Sénonais Ékleipsis
L’événement Printemps du Grand Sénonais Ékleipsis Villeneuve-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Sens et Sénonais
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