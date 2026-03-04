Pastime with good company Festival La Reverdie 2026 et Chemins d’Artistes du Ruban Vert Villeneuve-sur-Yonne

Pastime with good company Festival La Reverdie 2026 et Chemins d’Artistes du Ruban Vert

Église Notre-Dame-des-Bois de Valprofonde Villeneuve-sur-Yonne Yonne

Dans le cadre du Festival La Reverdie et du parcours Chemins d’Artistes du Ruban Vert, Obsidienne accompagne le chanteur polyglotte Pierre Bourhis en toute complicité, à l’église Notre-Dame-des-Bois de Valprofonde.

Inauguration en musique du parcours Chemins d’Artistes de Ruban Vert avec Obsidienne qui accompagne le chanteur polyglotte Pierre Bourhis en toute complicité ! Carols anglais, chansons écossaises, irlandaise, anglaise, bretonne, normande, Pibroch, Strathspey, jig, Reel se côtoient dans un lignage et cousinage régénérant. .

