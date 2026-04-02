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Les Portes de Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne Yonne

Les Portes de Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne Yonne vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Les Portes de Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne

Adresse : Villeneuve-sur-Yonne

Ville : 89500 Villeneuve-sur-Yonne

Département : Yonne

Début : 2026-05-01

Fin : 2029-12-31

Les Portes de Villeneuve-sur-Yonne

Les Portes de Villeneuve-sur-Yonne 29 Rue Saint-Savinien 89500 Villeneuve-sur-Yonne Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : Tarif :

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Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-03-18 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data

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