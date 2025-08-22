Bureau d’Information Touristique Location de vélos Villeneuve-sur-Yonne Yonne

Bureau d’Information Touristique Location de vélos

Bureau d’Information Touristique Location de vélos 4, rue Carnot 89500 Villeneuve-sur-Yonne Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Location de VTT pour adultes et enfants. Nous disposons également d’idées de circuits. Casques et gilets jaunes fournis sur demande.

https://www.tourisme-sens.com/ +33 3 86 87 12 52

English : Bureau d’Information Touristique Location de vélos

Mountain bike rental for adults and children. We also have ideas for tours. Helmets and yellow vests provided on request.

Deutsch : Bureau d’Information Touristique Location de vélos

Verleih von Mountainbikes für Erwachsene und Kinder. Wir verfügen auch über Ideen für Touren. Helme und gelbe Westen werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt.

Italiano :

Noleggio di mountain bike per adulti e bambini. Abbiamo anche idee per tour. Caschi e gilet gialli sono forniti su richiesta.

Español :

Alquiler de bicicletas de montaña para adultos y niños. También tenemos ideas para excursiones. Cascos y chalecos amarillos a petición.

