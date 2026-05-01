Printemps du Grand Sénonais Pierrot ou l’atelier des songes Salle polyvalente Villeneuve-sur-Yonne
Printemps du Grand Sénonais Pierrot ou l’atelier des songes Salle polyvalente Villeneuve-sur-Yonne mercredi 27 mai 2026.
Villeneuve-sur-Yonne
Printemps du Grand Sénonais Pierrot ou l’atelier des songes
Salle polyvalente 29 Rue Saint-Savinien Villeneuve-sur-Yonne Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 20:00:00
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
Programme
Direction artisitique Elsa Marquet Lienhart
Spectacle poétique et immersif mêlant musique , danse et théâtre gestuel, interprété par les élèves du Conservatoire.
À travers une série de tableaux oniriques, Pierrot évolue dans un monde imaginaire fait des rêves et de métamorphoses, aux côtés de Colombine, violoniste. Les artistes jouent en mouvement, devenant musiciens, acteurs et danseurs, dans une création qui brouille les frontières entre scène et public et propose une expérience sensorielle unique. .
Salle polyvalente 29 Rue Saint-Savinien Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 96 45 00
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English : Printemps du Grand Sénonais Pierrot ou l’atelier des songes
L’événement Printemps du Grand Sénonais Pierrot ou l’atelier des songes Villeneuve-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Sens et Sénonais
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