Concert Garçon, la Note ! Minuit Soleil Epona Villeneuve-sur-Yonne
Concert Garçon, la Note ! Minuit Soleil Epona Villeneuve-sur-Yonne lundi 24 août 2026.
Villeneuve-sur-Yonne
Concert Garçon, la Note ! Minuit Soleil
Epona 97 Rue de la République Villeneuve-sur-Yonne Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-24 21:00:00
fin : 2026-08-24
Date(s) :
2026-08-24
Concert Garçon, la Note ! Minuit Soleil, pop indépendante .
Epona 97 Rue de la République Villeneuve-sur-Yonne 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 61 20 00
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English : Concert Garçon, la Note ! Minuit Soleil
L’événement Concert Garçon, la Note ! Minuit Soleil Villeneuve-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-06-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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