Concert Garçon, la Note ! Minuit Soleil Epona Villeneuve-sur-Yonne lundi 24 août 2026.

Villeneuve-sur-Yonne

Concert Garçon, la Note ! Minuit Soleil

Epona 97 Rue de la République Villeneuve-sur-Yonne Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24 21:00:00

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-08-24

Concert Garçon, la Note ! Minuit Soleil, pop indépendante .

Epona 97 Rue de la République Villeneuve-sur-Yonne 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 61 20 00

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English : Concert Garçon, la Note ! Minuit Soleil

L’événement Concert Garçon, la Note ! Minuit Soleil Villeneuve-sur-Yonne a été mis à jour le 2026-06-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)