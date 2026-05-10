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10e Printemps de la calligraphie gothique médiévale Les plumes de Ribeauvillé Ribeauvillé

10e Printemps de la calligraphie gothique médiévale Les plumes de Ribeauvillé Ribeauvillé

10e Printemps de la calligraphie gothique médiévale Les plumes de Ribeauvillé Ribeauvillé mardi 23 juin 2026.

Adresse : 39 Grand Rue

Ville : 68150 Ribeauvillé

Département : Haut-Rhin

Début : mardi 23 juin 2026

Fin : mardi 23 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0

Ribeauvillé

10e Printemps de la calligraphie gothique médiévale Les plumes de Ribeauvillé

39 Grand Rue Ribeauvillé Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-23 14:00:00
fin : 2026-06-27 21:00:00

Date(s) :
2026-06-23 2026-06-24 2026-06-25 2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28

Profitez de l’exposition et des ateliers pour découvrir la calligraphie médiévale.
Nous sommes l’une des rares associations européennes à faire vivre cet art millénaire français… à travers des démonstrations et de belles expositions dans une ambiance authentiquement médiévale en la Chapelle Ste-Catherine de Ribeauvillé… où l’accès est gratuit. Des animations uniques en Europe !

Exposition documentée et animations médiévales pour tous du mardi 23 au dimanche 28 juin 2026 de 14 h à 18 h.*

*Le samedi nocturne jusqu’à 21 h et au delà si visiteurs… où vous vivrez un instant magique et intemporel !

Entrée libre. Animations médiévales, créations culturelles et artistiques pour tout public ! 0  .

39 Grand Rue Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 6 62 27 55 60  lesplumes68150@gmail.com

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English :

Take advantage of the exhibition and workshops to discover medieval calligraphy.

L’événement 10e Printemps de la calligraphie gothique médiévale Les plumes de Ribeauvillé Ribeauvillé a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr

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