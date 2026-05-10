10e Printemps de la calligraphie gothique médiévale Les plumes de Ribeauvillé Ribeauvillé
10e Printemps de la calligraphie gothique médiévale Les plumes de Ribeauvillé Ribeauvillé mardi 23 juin 2026.
Ribeauvillé
10e Printemps de la calligraphie gothique médiévale Les plumes de Ribeauvillé
39 Grand Rue Ribeauvillé Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-23 14:00:00
fin : 2026-06-27 21:00:00
Date(s) :
2026-06-23 2026-06-24 2026-06-25 2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28
Profitez de l’exposition et des ateliers pour découvrir la calligraphie médiévale.
Nous sommes l’une des rares associations européennes à faire vivre cet art millénaire français… à travers des démonstrations et de belles expositions dans une ambiance authentiquement médiévale en la Chapelle Ste-Catherine de Ribeauvillé… où l’accès est gratuit. Des animations uniques en Europe !
Exposition documentée et animations médiévales pour tous du mardi 23 au dimanche 28 juin 2026 de 14 h à 18 h.*
*Le samedi nocturne jusqu’à 21 h et au delà si visiteurs… où vous vivrez un instant magique et intemporel !
Entrée libre. Animations médiévales, créations culturelles et artistiques pour tout public ! 0 .
39 Grand Rue Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 6 62 27 55 60 lesplumes68150@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Take advantage of the exhibition and workshops to discover medieval calligraphy.
L’événement 10e Printemps de la calligraphie gothique médiévale Les plumes de Ribeauvillé Ribeauvillé a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr
À voir aussi à Ribeauvillé (Haut-Rhin)
- Apéro gourmand chez le Vigneron Indépendant d’Alsace Ribeauvillé 29 mai 2026
- Les Jeudis de la Rotonde Apéro Concert Ribeauvillé 4 juin 2026
- Choc’Origine Atelier chocolat de la fève à la tablette Ribeauvillé 6 juin 2026
- Choco’vino atelier de dégustation de vins et de chocolats Ribeauvillé 6 juin 2026
- Soirée tartes flambées Ribeauvillé 6 juin 2026