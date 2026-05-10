Ribeauvillé

10e Printemps de la calligraphie gothique médiévale Les plumes de Ribeauvillé

39 Grand Rue Ribeauvillé Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-23 14:00:00

fin : 2026-06-27 21:00:00

Date(s) :

2026-06-23 2026-06-24 2026-06-25 2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28

Profitez de l’exposition et des ateliers pour découvrir la calligraphie médiévale.

Nous sommes l’une des rares associations européennes à faire vivre cet art millénaire français… à travers des démonstrations et de belles expositions dans une ambiance authentiquement médiévale en la Chapelle Ste-Catherine de Ribeauvillé… où l’accès est gratuit. Des animations uniques en Europe !

Exposition documentée et animations médiévales pour tous du mardi 23 au dimanche 28 juin 2026 de 14 h à 18 h.*

*Le samedi nocturne jusqu’à 21 h et au delà si visiteurs… où vous vivrez un instant magique et intemporel !

Entrée libre. Animations médiévales, créations culturelles et artistiques pour tout public ! 0 .

39 Grand Rue Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 6 62 27 55 60 lesplumes68150@gmail.com

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English :

Take advantage of the exhibition and workshops to discover medieval calligraphy.

L’événement 10e Printemps de la calligraphie gothique médiévale Les plumes de Ribeauvillé Ribeauvillé a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr