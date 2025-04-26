Choco’création Ribeauvillé

Choco’création

route de Guémar Ribeauvillé Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-22 11:00:00

Date(s) :

2025-11-22 2025-12-27

Marcher dans les pas de Daniel Stoffel, c’est désormais possible ! Munissez-vous d’un tablier et d’un couvre-chef, vous voilà fin prêt à être chocolatier… Au cours de cet atelier, recréez l’emblème alsacien en chocolat et personnalisez-le à votre manière.

Dans ce nouvel atelier, recréez l’emblème alsacien en chocolat et personnalisez-le à votre manière.

Un moment 100% chocolat, mêlé de créativité et de bonne humeur.

La durée de l’atelier est d’une heure. Un moment de dégustation complètera les explications transmises lors de cet atelier. .

route de Guémar Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 20 20 ateliers-visites@daniel-stoffel.fr

English :

It is now possible to follow in the footsteps of Daniel Stoffel! With an apron and a hat, you are ready to become a chocolatier? In this workshop, you will recreate the Alsatian emblem in chocolate and personalize it in your own way.

German :

In die Fußstapfen von Daniel Stoffel zu treten, ist jetzt möglich! Nehmen Sie eine Schürze und eine Kopfbedeckung mit und schon sind Sie bereit, ein Chocolatier zu werden In diesem Workshop stellen Sie das elsässische Wahrzeichen aus Schokolade nach und gestalten es auf Ihre Weise.

Italiano :

Ora è possibile seguire le orme di Daniel Stoffel! Con un grembiule e un cappello, siete pronti a diventare cioccolatieri? Durante questo laboratorio, ricreate l’emblema alsaziano nel cioccolato e personalizzatelo a modo vostro.

Espanol :

¡Ahora es posible seguir los pasos de Daniel Stoffel! Con un delantal y un gorro, ¿estás listo para convertirte en chocolatero? Durante este taller, recrea el emblema alsaciano en chocolate y personalízalo a tu manera.

