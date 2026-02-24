Choc’Origine Atelier chocolat de la fève à la tablette Ribeauvillé

Choc’Origine Atelier chocolat de la fève à la tablette

route de Guémar Ribeauvillé Haut-Rhin

Début : Samedi 2026-03-14 10:00:00

fin : 2026-09-05 11:00:00

2026-03-14 2026-04-11 2026-05-09 2026-06-06 2026-07-04 2026-08-01 2026-09-05

Un atelier riche qui vous permettra de comprendre les différentes étapes du processus de fabrication du chocolat de A à Z tout en fabriquant vos propres tablettes.

Cet atelier riche vous permettra de comprendre les différentes étapes du processus de fabrication du chocolat, de la fève à la tablette ou comme l’appellent nos Maîtres Chocolatiers Bean to Bar .

Un moment privilégié en petit comité durant lequel nous vous dévoilerons les secrets de fabrication des fèves de la cabosse pour en faire une tablette de chocolat que vous pourrez déguster ! Vous y découvrirez ainsi les origines du chocolat et pourrez vous-même fabriquer des tablettes de chocolat pour ensuite les emporter et les savourer chez vous. Saurez-vous partager ?

Dès 12 ans, en famille ou entre amis un programme vitaminé en 3 clés connaissance, expérience et partage. .

route de Guémar Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 20 20 ateliers-visites@daniel-stoffel.fr

English :

A rich workshop that will allow you to understand the different steps of the chocolate making process from A to Z while making your own bars.

