Choco’vino atelier de dégustation de vins et de chocolats Ribeauvillé

Choco’vino atelier de dégustation de vins et de chocolats

route de Guémar Ribeauvillé Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-14 17:30:00

fin : 2026-09-05 18:30:00

Date(s) :

2026-03-14 2026-04-11 2026-05-09 2026-06-06 2026-07-04 2026-08-01 2026-09-05

Venez découvrir les associations subtiles possibles entre le chocolat et les différents cépages alsaciens.

Faites l’expérience de l’accord Vin & Chocolat et découvrez l’art de marier l’essence du raisin à l’intensité du cacao.

La Chocolaterie Daniel Stoffel à Ribeauvillé en partenariat avec le domaine BOTT Frère et le Domaine Fernand ENGEL vous feront découvrir les associations subtiles possibles entre le chocolat et les vins du domaine.

Deux univers à part entière à la fois proches et différents, symbolisant la fine fleur de la gastronomie française. Tous deux se dégustent, s’apprécient et s’associent…

Réservation obligatoire. Interdit aux moins de 18 ans.

Pour continuer à vous accueillir sereinement, toutes les mesures ont étés mises en place pour assurer votre sécurité

des gels désinfectants sont mis à disposition, une distance de sécurité est respectée.

Les groupes sont temporairement limités.

Dégustation possible sur demande pour les petits groupes. .

route de Guémar Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 20 20 ateliers-visites@daniel-stoffel.fr

English :

Come and discover the subtle associations possible between chocolate and the different Alsatian grape varieties.

