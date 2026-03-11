Soirée guinguette

Ribeauvillé Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-15 19:30:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Fêtez l’arrivée du printemps à l’occasion de cette soirée musicale et dansante dans un jardin de ville fleuri !

Fêtez l’arrivée du printemps à l’occasion de cette soirée musicale et dansante dans un jardin de ville fleuri !

Sur place, buvette et petite restauration. .

Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 info@ribeauville-riquewihr.com

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English :

Celebrate the arrival of spring with an evening of music and dancing in a flower-filled city garden!

L’événement Soirée guinguette Ribeauvillé a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr