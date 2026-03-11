Soirée guinguette Ribeauvillé
Soirée guinguette Ribeauvillé vendredi 15 mai 2026.
Soirée guinguette
Ribeauvillé Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-15 19:30:00
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
Fêtez l’arrivée du printemps à l’occasion de cette soirée musicale et dansante dans un jardin de ville fleuri !
Fêtez l’arrivée du printemps à l’occasion de cette soirée musicale et dansante dans un jardin de ville fleuri !
Sur place, buvette et petite restauration. .
Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 info@ribeauville-riquewihr.com
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English :
Celebrate the arrival of spring with an evening of music and dancing in a flower-filled city garden!
L’événement Soirée guinguette Ribeauvillé a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr