Fête du printemps EHPAD Sainte Famille

11 rue Neuve Ribeauvillé Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-25 11:00:00

fin : 2026-05-25 17:00:00

Date(s) :

2026-05-25

L’occasion idéale de profiter d’une journée ensoleillée, avec de délicieuses tartes flambées, une ambiance musicale entraînante et des jeux pour tous les goûts !

Venez célébrer le printemps à l’EHPAD ! Une journée pleine de convivialité vous attend avec de délicieuses tartes flambées, de la musique entraînante et des jeux pour tous les participants. Un moment de partage et de joie pour bien accueillir la belle saison ensemble.

Tartes flambées sur réservation .

11 rue Neuve Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 49 00 contact.sfa@ehpad-fpr.fr

English :

The perfect opportunity to enjoy a sunny day, with delicious tarts flambées, lively music and games for all tastes!

L’événement Fête du printemps EHPAD Sainte Famille Ribeauvillé a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr