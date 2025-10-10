10e Semaine Parisienne de lutte contre les discriminations
vendredi 10 octobre 2025
Informations pratiques
Pendant plusieurs jours, Paris se mobilise avec une programmation
riche et variée : expositions, conférences, projections, ateliers, débats…
Autant d’occasions d’échanger, d’apprendre et de s’engager pour comprendre les
mécanismes des discriminations, les combattre et surtout construire ensemble
des solutions concrètes.
Portée par la Ville de Paris, en partenariat avec des
associations engagées et des institutions, cette semaine place la lutte contre
les discriminations au cœur de la vie quotidienne des Parisiennes et des
Parisiens, des professionnel·les et de tous les acteur·rices de la société. Cette
semaine est votre moment pour vous informer, débattre, agir et faire entendre
votre voix.
L’édition 2026 met particulièrement l’accent sur les
discriminations dans le monde de l’emploi, un enjeu crucial qui touche des
milliers de personnes et freine l’égalité des chances. Mais au-delà de ce fil
rouge, la Semaine propose des événements qui abordent toutes les formes de
discriminations reconnues par la loi.
Consultez le programme et participez à la construction d’une
société plus juste et égalitaire !
Du 10 au 17 octobre, la 10ᵉ édition de la Semaine parisienne de lutte contre les discriminations prend place dans toute la capitale !
Du vendredi 10 octobre 2025 au samedi 17 octobre 2026 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-10-10T02:00:00+02:00
fin : 2026-10-18T01:59:59+02:00
Date(s) :